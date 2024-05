Bezorger van Haren de Krant Wisdom gaat als een speer

Door: Redactie

Dit is Wisdom. Hij komt uit Nigeria en er waren genoeg redenen om daar niet langer te blijven. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt: “Code oranje. De economische situatie in Nigeria verslechtert. De inflatie stijgt en de kans op sociale onrust in het land neemt toe. Ook stijgt de kans op gewelddadige criminaliteit en kunnen er protesten ontstaan.”

Wisdom woont in een kamer in Haren, waar hij zich omringd weet door mensen die hem een warm hart toedragen. Hij wil zich nuttig maken door het doen van klussen voor buurtgenoten. Zolang hij nog niet zeker weet of hij hier mag blijven wil Wisdom zijn bijdrage aan de lokale samenleving leveren. Eén van zijn activiteiten is het bezorgen van ochtendkranten. Sinds kort heeft hij ook drie wijken van Haren de Krant en aan alles is te merken dat hij ervaring heeft in dit werk. Hij gaat met zijn zwaarbeladen fiets ‘als een speer’ en werkt zijn wijken in recordtempo af. Bezorgklachten zijn er nog niet binnengekomen bij Haren de Krant. Zijn toekomst in ons land is nog ongewis, maar zolang hij in Haren mag wonen maakt hij er het beste van.