Bibliotheek Haren: Kennen we onze weelde wel?

Door: Redactie

Na de locatie aan de Nieuwe Markt is Forumbibliotheek in Haren de grootste in de gemeente Groningen. Hans van Hest is locatiecoördinator. Hij stuurt de vrijwilligers aan en draagt, samen met zijn Forumcollega’s zorg voor alle activiteiten die er in de bibliotheek plaatsvinden. Dat zijn er nogal wat.

De basis van de bibliotheek bestaat uit de ruim 23.000 boeken, met jaarlijks bijna 150.000 uitleningen. Maar, een bibliotheek is meer dan boeken alleen. De Forumbibliotheken bieden ruimte voor cultuur, door programma’s aan te bieden op het gebied van ontspanning, ontwikkeling en leren. Daarnaast biedt de bibliotheek een helpende hand wanneer het gaat om het ontwikkelen van basisvaardigheden, zoals hulp bij taal en digitaal.

Hans: “De ontmoeting van mensen tijdens lezingen, presentaties, cursussen of kleinschalige concerten is van grote waarde, vind ik. Dat betekent niet dat wij zelf alle activiteiten organiseren, maar we willen ze wél faciliteren. Daarin werken we samen met o.a. de culturele raad Haren, Clockhuysplein en ‘t Clockhuys. We staan altijd open voor leuke ideeën die passen bij de bibliotheek. Wie iets organiseert wat goed past bij Haren en bij onze doelstellingen, kan gratis gebruikmaken van onze ruimte. Het motto van Forum Groningen is niet voor niets: verken de wereld, ontmoet de toekomst.”

Bieb in cijfers (2023)

Aantal leden:6148

Aantal boeken: 23.343

Aantal uitleningen: 147.340

Subsidie

De bibliotheek mogen we dus zien als een plek tussen de boeken om kennis te vergaren en informatie uit te wisselen. Hans zegt dat deze brede taakopvatting de inzet van vrijwilligers noodzakelijk maakt. Hij verzorgt het eerste contact en zorgt voor het inwerken van alle vrijwilligers van alle Forumbibliotheken en dus ook die van Haren. Vervolgens neemt de coördinator van de betreffende locatie het contact met de vrijwilliger over. Hans blijft op de achtergrond betrokken bij het wel en wee van de vrijwilligers.

Daarmee is de bibliotheek ook een plaats van maatschappelijke waarde, waar mensen zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor een ander. “Gemeente Groningen erkent het onmisbare belang van deze vrijwilligers”, zegt Hans. Forum Groningen is weliswaar gewoon huurder van het pand, maar ontvangt tegelijk de broodnodige subsidie om te kunnen voortbestaan. “Als de bieb alleen zou moeten rondkomen van de uitleen van boeken, dan zit daar geen toekomst in”, zegt Hans.

Privacy Café

Cursussen voor goed en veilig computergebruik staan hoog in het vaandel bij deze Forumbibliotheek. Hans van Hest tipt alvast het Privacy Café op vrijdag 27 september. Daar leert men om te genieten van alle mogelijkheden die het internet ons biedt, zonder ten prooi te vallen aan criminelen die ons bestelen van onze identiteit en geld. Aanmelden kan via forum.nl/nl/agenda/privacy-cafe.

foto: Hans van Hest