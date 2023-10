Bij Boekhandel Boomker: Lezing over inspiratie in popmuziek

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 15 oktober om 15.00 uur geeft auteur Hein Bloemink (Haren de Krant) een muzikale lezing over zijn recente boek Brainwaves.

In dat boek ontrafelt hij de inspiratiebronnen van 41 bekende hits in de popmuziek van de jaren 60 tot nu. Tijdens de lezing worden muziekfragmenten gedraaid en de smakelijke verhalen over de inspiratie erachter verteld. Speciale gast is componist Chris Fictoor uit Groningen, die iets zal vertellen over het proces van inspiratie tijdens het componeren van muziek. Tickets zijn te bestellen via https://www.geboektinharen.com/event-details/hein-bloemink-brainwaves-m-m-v-chris-fictoor

De lezing stond eerst gepland op 19 november, maar is verzet naar 15 oktober.

Hein Bloemink