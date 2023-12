Bij deze twee ondernemers gaat het meer dan ooit Van Harte

Door: Redactie

Heleen Kroon startte in 2015 haar lifestyleboetiek Van Harte (met kleding & woonaccessoires) met haar compagnon aan de Kerkstraat in Haren. Begin 2020 koos haar compagnon voor een ander pad en zijn de twee ondernemers liefdevol uit elkaar gegaan. Heleen: “Dat had impact. Ik miste ineens mijn sparringpartner en voelde me als ondernemer vaak best een beetje eenzaam. Als je een eigen zaak hebt, moet je doorlopend beslissingen nemen en keuzes maken. Daar kwam de pandemie bij en de twijfel sloeg bij mij toe. Wat wil ik?”

Ambitie

Voor de buitenwereld zijn zulke twijfels nauwelijks zichtbaar, maar Heleen dacht er veel over na. Ze nam zich voor de zaak van de hand te doen en een opvolger te zoeken. Vanaf dat moment zat er een engel op haar schouder, want ze ontmoette Rianne Raatjes, die een nieuw licht zou werpen op haar situatie. Rianne vertelt hoe het ging: “Heleen zocht een tijd geleden iemand om haar hond mee te delen en ik zocht iemand met een hond om te delen. Zo hebben we elkaar ontmoet en er was direct een goede klik. Ik werkte in een heel andere branche, maar had diep van binnen de ambitie om een eigen winkel te beginnen. Zoiets als Van Harte. Maar toen Heleen me daarover eens polste, was ik onzeker en durfde het risico niet te nemen. Mijn vriend drong er later op aan om het toch maar eens bespreekbaar te maken met Heleen, maar dat deed ik niet.”

Na één dag

In de zomer van 2023 heeft Rianne tijdens de vakantieperiode in de winkel gestaan en al na één dag wist ze het: “Ik had niet zo onzeker moeten zijn, ik moest het bespreekbaar maken. Na die eerste dag heb ik Heleen gebeld met de vraag of ik de zaak zou kunnen overnemen.” Heleen met een lach: “Ik heb na een tijd aangegeven bij Rianne dat ik weer zoveel energie kreeg dat ik zin had om met de winkel verder te gaan. En zo kwamen we tot de afspraak dat Rianne voor de helft eigenaar werd.” Rianne: “We zijn nu compagnons.”

Bloeien

The best of both worlds, zo kun je deze ontwikkeling wel noemen. Heleen Kroon is haar twijfels te boven en Rianne Raatjes durft de stap van het zelfstandig ondernemen aan. Sterker, ze zijn er zeker van dat Van Harte nog meer dan voorheen zal bloeien. Heleen: “Ik weet nu dat ik het contact met onze klanten niet kwijt wil.” Rianne: “Mensen blij maken met de items die wij aanbieden, dat is wat ik leuk vind.”