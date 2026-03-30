Bijeenkomst in de Biotoop op 15 april: muziek en insecten

In het kader van 60 jaar Iona in 2026 zijn er vier evenementen verspreid over Nederland. 15 april is de eerste bijeenkomst in de Biotoop in Haren.

‘Muziek & Insecten’ in Biotoop Haren kunst, wetenschap en natuur – windrichting: Noorden.

Entomoloog Marcel Dicke (voormalig professor aan de Universiteit Wageningen) neemt u mee in de veelzijdigheid en de kwaliteit van insecten. “Insecten zijn overal en essentieel voor het leven op aarde. Ze bestuiven bloemen, spelen een sleutelrol in kringlopen en sommige kunnen ons bloed wel drinken. Ze veroorzaken plagen, maar zijn ook inzetbaar als biologische bestrijders in duurzame gewasbescherming. 80 procent van de vogels eet insecten en ook voor mensen zijn ze een prima eiwitbron. In een voedselweb eet iedereen elkaar op of wordt opgegeten. Mooi toch?”, zegt Marcel.

De Iona Stichting kiest ervoor om dit thema uit te lichten, omdat ze zelf erg begaan is met de landbouwtransitie. Hoe komen we tot een natuurvriendelijke landbouw, waarin biodiversiteit en zaadvaste rassen een vaste plek hebben? Nederland kampt met de gevolgen van de industriële landbouw en is dringend opzoek naar alternatieven. Laat u verrassen door de kleinste ogen op de akker, die van de insecten. Wat kunnen zij ons vertellen over de landbouw en de verbinding van mens met de aarde?

De lezing wordt verrijkt met muzikale optredens van het Linnaeustrio.

Locatie

Biotoop Haren, Kerklaan 30, 9751 NN Haren (Groningen)

Programma

19.00-19.30 uur: Inloop

19.30-20.30: Lezing entomoloog Marcel Dicke met muzikaal optreden van het Linneustrio

20.30-21.30 uur: Afsluiting met drankjes en borrelhapjes

Aanmelden (kosteloos)

