Bijeenkomst over vrijwillig levenseinde bij dementie

Nieuws:

Door: Redactie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) organiseert op dinsdag 12 april een themabijeenkomst over dementie en het levenseinde in het Meerwold in Groningen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De toegang is gratis, ook voor mensen die geen lid zijn van de NVVE.

De NVVE organiseert regelmatig themabijeenkomsten in het land waar mensen informatie kunnen inwinnen over alles wat met keuzes rond het levenseinde te maken heeft. De themabijeenkomst in Groningen start om 13.30 uur met een inloop voor het inwinnen van informatie en het stellen van vragen. We zorgen voor koffie en thee en een boeiend programma dat begint om 14.00 uur met de korte documentaire over dementie ‘Nu weet ik het nog’, gevolgd door een nagesprek. Na een korte pauze volgt de lezing ‘Dementie en het levenseinde, nu weet u het nog’. Tijdens de bijeenkomst krijgt ook de mogelijkheid om ons te ontmoeten en een kort persoonlijk gesprek te voeren. Daarnaast is er doorlopend een informatietafel geopend. U kunt daar terecht voor brochures, informatie over (digitale) wilsverklaringen en voor het uitwisselen van informatie.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar themabijeenkomst@nvve.nl of door te bellen naar 020-6200690. Wie zich inschrijft per mail ontvangt na afloop het e-boekje Dementie en het levenseinde van de NVVE. Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten en de digitale lezingen van de NVVE staat op www.nvve.nl/agenda.



Datum: dinsdag 12 april 2022

Locatie: Meerwold Eten & Drinken, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

Tijd: 13.30 – 17.00 uur

Toegang: gratis

https://www.nvve.nl/themabijeenkomst/groningen