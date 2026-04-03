Bijzondere concerten Gorechtkerk (met vleugel die lager is gestemd dan normaal, namelijk 432 Hz)

Door: Redactie

De Gorechtkerk in Haren heeft hart en deuren geopend voor Erik Huéle en zijn vleugel die lager is gestemd dan normaal, namelijk 432 Hz. De pianist noemt dit de ‘stemming van ons hart’.

Veel muziekliefhebbers blijken de andere beleving nauwelijks onder woorden te kunnen brengen. De pianist heeft met zijn vleugel blijvend onderdak gevonden in de Gorechtkerk in Haren, zodat meerdere concerten mogelijk zijn. Het eerstvolgende is 10 april: Martin Grudaj – cello (oa Satie) Erik Huéle – piano, zang, klankschalen & gong (zij spelen Bach, Satie (Gymnopédies en Gnossiennes), Casals, Gurdjeff en Huéle). Dan is er 22 mei: Christian Bollmann – boventoon zang, trompet, alt blokfluit & gitaar, Erik Huéle – piano, zang, klankschalen & gong. Aanvang: 20.15 uur. Entree 15, 21 of 27 euro. Voor informatie en reserveren: www.erikhuele.nl