Bijzondere kerstconcerten in Witte Kerkje

Op 16 en 17 december zijn er bijzondere concerten van Oleg Morozov te beluisteren in Haren.

De feestelijke kerstconcerten zijn een mooie mix van klassieke muziek en kerstnummers. Zo hoort u Tsjaikovski, Bach, Mozart maar ook ‘Let it snow’, ‘All I want for Christmas is you’, ‘Frosty the snowman’ en nog veel meer. De concerten van Oleg Morozov laten jong en oud alvast helemaal in de kerstsferen komen.

16 december Aanvang 20.15

17 december Aanvang 14.15

Witte Kerkje Haren

Jachtlaan 11