Binnenkort buurtkoelkast bij De Zonnehof in Haren

In navolging van ‘Buurt helpt de Zorg’ start de NNCZ in april samen met inwoners van wijken en dorpen met het project ‘Buur voor Buur.’ Bij alle woonzorgcentra van de NNCZ worden buurtkoelkasten geplaatst: buiten het pand, overdekt en voor iedereen te allen tijde toegankelijk. Zowel de NNCZ als buurtgenoten kunnen overtollige producten in de koelkast zetten, waar anderen die daar behoefte aan hebben weer hun voordeel mee kunnen doen. Het voornaamste doel: delen, verspilling tegengaan en samen een vangnet zijn voor elkaar. Roeli Mossel, bestuurder NNCZ: ‘We willen een onderdeel zijn van de samenleving. Wij hebben namelijk de overtuiging dat je samen een vangnet kunt zijn voor kwetsbare medemensen.’

Het is opvallend dat een zorginstelling voor ouderen maatschappelijke functies in de wijk wil en gaat vervullen. De Public Leadership Foundation kent al een aantal jaren het programma ‘MAD’. Roeli Mossel: “Vanuit dit initiatief zijn (zonder geld, organisaties, regels etc.) de meest mooie acties ontstaan. Ik noem er een aantal: buurtkoelkasten, de Buurvrouw&Buurvrouw Bus, kookgroepen voor mensen die niet iedere dag zelf voor een gezonde maaltijd kunnen zorgen, schoolontbijt voor kinderen die geen ontbijt thuis kunnen krijgen. Ieder mens zou een bijdrage aan fijn samenleven kunnen leveren. Als zorgorganisatie zijn we hier ook mee bezig en geloven in het samen optrekken van individuen en (zorg)organisaties.”