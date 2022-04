Bioresonantie en reflexonantie – Open Dagen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Henk Hoving houdt op zaterdag 23 april en zaterdag 30 april open dagen in zijn praktijk voor bioresonantie en reflexonantie. Belangstellenden zijn die dagen van 11.00 tot 16.00 welkom om een kijkje te nemen in de praktijk aan de Nieuwlandsweg 73 in Haren. Bezoekers kunnen een gratis gezondheidscheck krijgen.

Hoving is opgeleid in natuurgeneeskunde en denkt mensen met uiteenlopende klachten te kunnen helpen. Hij zegt: “Met behulp van het bicomapparaat, testampullen en Multiwave Oscillator wordt het lichaam gescand op verstoringen. Klachten en ziektes hebben vaak verschillende oorzaken, zoals verstoringen van de darmflora, afzettingen van melksuikers, kalk- en teerdeeltjes in bloedvaten en op organen. Vaak is er dan ook sprake van te weinig energie. Door de combinatie van bioresonantie en reflexonantie krijg je vaak de energie weer terug.” Hoving behandelt klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, winderigheid, oorsuizen, verkrampingen, slaapgebrek, hoge bloeddruk, ziekte van Lyme, diabetes, astma, burn-out, Fibromyalgie. Behandelingen worden meestal vergoed.

Meer info: 06-12646624 of info@henkhovingnatuurgeneeswijze.nl