‘Bizar’ rijgedrag op A28 bij Haren; hoe kom je op dit idee?

Door: Redactie

Vrijdagochtend geloofden medewerkers van Rijkswaterstaat hun ogen niet toen zij de camerabeelden bekeken van de A28 tussen Haren en Groningen. Daar was een file ontstaan en daarop besloten veel automobilisten om op de snelweg te keren en via de vluchtstrook tegen het verkeer in de oprit vanaf Haren te gebruiken als afrit.

Door een aanrijding op de A28 tussen Haren en Groningen was de file ontstaan, maar de ongeduldige bestuurders wilden daar niet op wachten. De politie is ingelicht. De camerabeelden zouden kunnen helpen om de bestuurders te confronteren met hun rijgedrag. Op dit screenshot is te zien hoe een kleine witte auto aanstalten maakt om de afrit te nemen, waar twee bestelbussen die route al eerder hadden gekozen op het traject naar Groningen.

Foto: screenshot Twitter Rijkswaterstaat