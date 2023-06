Blije gezichten in de beleeftuin Zonnehof

Door: Redactie

Op 5 juni is de ‘beleeftuin’ bij woonzorgcentrum De Zonnehof officieel geopend. De tuin is opnieuw ingericht, voorzien van bankjes en bushaltes en ze staat in bloei. Het project werd mogelijk gemaakt door bijdragen van Vrienden van De Zonnehof, Lionsclub Groningen-Haren en Werkgroep Goede Doelen.

Zonder de genoemde inspanningen zou de tuin sober zijn gebleven en niet zo uitnodigend om er met mooi weer rond te wandelen. De Lions Club organiseerde onder andere een wijnverkoop (opgeteld rond 8500 euro) en de Werkgroep Goede Doelen zette markten op poten waarvan de opbrengst aan De Zonnehof kon worden geschonken (opgeteld 11.000 euro). Dat zijn substantiële bedragen. Bij de opening werd door de Lions Club een barbecue aangeboden aan de gasten.

In De Zonnehof wonen ouderen met gezondheidsproblemen, soms ook met dementie. Voor hen vormt de tuin nu een verlengstuk van hun woning en een verbreding van hun horizon.