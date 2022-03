Blog: Harenaars naar het oorlogsfront (1) – met deze bus gaat het gebeuren

Door: Redactie

Amber Kos en Henk-Jan Buist uit Haren gaan opnieuw naar Oekraïne om te helpen. Niet aan de Pools-Oekraïense grens, maar diep het land in waar de nood hoog is. Zij gaan vanaf centrale distributieplaatsen tot waar de vrachtwagens kunnen komen een fijnmazige distributie van hulpgoederen verzorgen tot aan de huizen van mensen die het zwaarst getroffen worden door de oorlog. Het is niet zonder gevaar, maar een diepe innerlijke drang stuurt deze twee jonge mensen naar het oosten. Waar mogelijk houden ze ons op de hoogte en Haren de Krant publiceert hun verslagen hier.

Wilt u de reis financieel steunen? Het geld kan overgemaakt worden naar:

NL84 RABO 0379111888 t.n.v. H.J. Buist

Ook zijn maandelijkse vaste bijdrages zeer welkom.

Wie contact wil met Henk-Jan Buist en Amber Kos kan mailen naar ackos98@hotmail.com

Hallo Allen,

We zijn weer een week verder. Na een paar dagen rusten draaien we weer op volle toeren. Na een korte zoektocht hebben we in Ter Aar een geschikte bus gevonden, een Ford Transit. Met het ontvangen sponsorgeld kunnen we dit voertuig bekostigen. Dank hiervoor. Met verdere toekomstige donaties hopen we alle verdere kosten te kunnen betalen. Daarnaast hebben we ook in Zuid-Holland met iemand contact die ons veel nieuwe informatie, maar ook goederen, donaties en contacten in Oekraïne heeft kunnen geven. Een bruikbare lading (o.a.brandblussers en powerbanks) waarmee we de bus vullen en die we in Oekraïne (waar nodig) gaan afleveren. In ons eigen Haren hebben we o.a. van Beatrixoord medische kussens en EHBO-spullen meegekregen. Erg bedankt voor dit alles. In Oekraïne krijgen we straks een tijdelijk of vast onderdak. Vanuit die plek zijn we het beste voorbereid voor de dingen die we willen doen en waarvoor we er naartoe gaan: onze medemens helpen waar het nodig is. Als de papieren van de auto klaar zijn kunnen we inladen. We hopen binnen een week weer naar Oekraïne te vertrekken.

Met vriendelijke Groet, Henk-Jan en Amber.