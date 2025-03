Boekenweekdiner bij Boomker: 12 maart

Door: Redactie

Boomker Boeken in Haren trapt op woensdagavond 12 maart de negentigste Boekenweek (t/m 23 maart) af met een feestelijk Boekenweekdiner.

Een smakelijk driegangendiner, uitgeserveerd in de winkel op mooi gedekte tafels tussen de boekenkasten. Tussen de gangen door vinden verrassende variété-optredens plaats. Als toetje is er een boekenquiz met toepasselijke prijzen. De quizvragen vereisen geen al te diepgaande kennis, dus ook niet-literaire fijnproevers maken kans op een goede score. Plezier, gezelligheid en lekker eten en drinken staan voorop. De start van de Boekenweek in Haren is een initiatief van de boekhandel in samenwerking met de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

Boekenweekdiner Haren

Woensdag 12 maart 2025, Inloop vanaf 18.45 uur, start 19.00 uur

Boomker Boeken, Raadhuisplein 7, 9751 AM Haren

Kosten: € 45, excl. drankjes (incl. koffie/thee na)

Aanmelden kan via geboektinharen.com

Aanmelden (verplicht) tot 10 maart 2025 via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl