Nieuws:

Door: Redactie

Vuurwerk afsteken mag alleen buiten de vuurwerkvrije gebieden van zondag 31 december 18:00 uur tot maandag 1 januari 02:00 uur. Dus: het Boeremapark in Haren blijft in die periode gevrijwaard van vuurwerk. Wie er vuurwerk afsteekt is strafbaar.

Dit heeft de gemeente Groningen laten weten. Vorig jaar was het Boeremapark ook aangewezen als vuurwerkvrije zone.