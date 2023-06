Boksen voor 55+ in Haren. Kennismaken op 15 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Happy Body Movement uit Haren zet zich in om boksen voor iedereen toegankelijk te maken. Veiligheid,

uitdaging en vooral plezier staan daarbij voorop. In samenwerking met het ouderenfonds wil deze club

als eerste en enige in Haren “OldStars Boksen” binnen handbereik brengen voor 55+ers. Dit

concept opent de deuren naar een geheel nieuwe wereld van sport en vitaliteit. Meer informatie over

“OldStars Sports” vind je op www.oldstars.nl.

Om ervoor te zorgen dat we een grandioze kick-off kunnen organiseren, wil men graag peilen

hoeveel interesse er is onder deze doelgroep in Haren en omgeving. Daarom organiseert gangmaker Le-Roy de “OldStars Boksen

Kennismakingsdag” op 15 juli 2023. Tijdens deze dag kunt u vrijblijvend kennismaken met het boksen

en al uw vragen stellen. Er is een fysiotherapeut die ervoor zorgt dat u veilig kunt deelnemen en die met u mee kan kijken of deze sport voor u geschikt

is.



Programma op 15 juli:

– 10:00 uur: Inloop met koffie & thee

– 10:30 uur: Eerste ronde “OldStars Boksen”

– 11:00 uur: Gezellig napraten met koffie & thee

– 11:30 uur: Tweede ronde “OldStars Boksen”

– 12:00 uur: Afsluitening met koffie, thee en ruimte voor napraten/vragen

– 12:30 uur: Einde van de kennismakingsdag

De locatie is de dojo aan de Oude Brinkweg, Oude Brinkweg 12A in Haren (Gn).

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op onze website www.happybodymovement.nl of neem contact met de organisatie op via

06-24510059.