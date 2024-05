Bordspelavond 24 mei in Mellenshorst

Door: Redactie

Op vrijdag 24 mei is de volgende bordspelavond van Bordspelclub Hoge Ogen. Men start om 19:00 in buurthuis De Mellenshorst (Waterhuizerweg 36 in Haren). Wilt u laten weten of u komt, door even een mailtje te sturen aan hogeogenharen@gmail.com?

De toegang is gratis, consumpties kunt u ter plekke na afloop afrekenen bij de bar.

Hieronder het overzicht met spellen, die worden uitgelegd.

Planet Unknown (uitleg door Erwin)

Forever Home (uitleg door Tialda)

Eldorado (uitleg door Marleen)

We zetten nog een aantal andere spellen klaar die je ook kan spelen:

Ticket to ride London

Kwakzalvers van Kakelenburg

Draftosaurus

Ishtar

Patchwork Doodle

Blitzkrieg WW2 in 20 minutes