Op 20 september is de eerstvolgende bordspelavond van Bordspelclub Hoge Ogen vanaf 19.00 uur in De Mellenshorst (Waterhuizerweg 36) in Haren. De toegang is gratis.

Binnenkort publiceren de organisatoren de spellen die zij mee gaan nemen, maar ze vinden het erg leuk als u zelf ook een of meerdere spellen meeneemt. Zo blijft het spelaanbod wat meer gevarieerd. Een spel opzetten kan eventueel vanaf half 7.