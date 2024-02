Bordspelclub opgericht in Haren

Door: Redactie

Op 1 maart is Bordspelclub Hoge Ogen in Haren opgericht. Een primeur, lijkt ons. Marleen Godlieb, één van de initiatiefnemers, zegt dat haar oproepje op ‘Harense Toestanden’ veel losmaakte. Ze vroeg zich daar af of er in ons dorp ook bodspelavonden werden georganiseerd. Dat bleek niet het geval, maar reacties kwamen er genoeg.

De bordspelavonden vinden iedere twee weken op vrijdagavond plaats om 19.00 uur in buurthuis De Mellenshorst. Naast strategische spellen zoals Messina 1347 of Het witte kasteel van Himeji staan ook familiespellen zoals Kwakzalvers van Kakelenburg, Wingspan, Fiësta Mexicana of Ticket to ride op het programma. Erwin Versteeg is een fanatiek bordspelliefhebber, en was erg blij met de oproep. “Het leek me altijd al leuk om mijn enthousiasme ook aan anderen over te kunnen dragen. Ik houd vooral van expertspellen (strategische spellen die meer tijd kosten), en leg graag uit hoe zo’n spel werkt.” Tialda Hoekstra, weer een andere initiatiefnemer: “Ik speel liever een spelletje dan dat ik tv kijk. Ik ga zelf New-York Zoo meenemen, dat is een heel leuk spel. En mensen mogen natuurlijk ook zelf spellen meebrengen!”

Wie mee wil doen kan zich opgeven via hogeogenharen@gmail.com. De toegang is gratis.