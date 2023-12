Bosbaden in het Noordlaarderbos, jawel!

Nieuws:

Door: Redactie

Ga samen met de boswachter op pad in de kerstvakantie en ontdek het Noordlaarderbos eens vanaf een andere kant. Tijdens deze middag op 30 december krijg je een unieke kans om te verbinden met de natuurlijke omgeving van het Noordlaarderbos.

Bosbaden

Bosbaden, ook bekend als Shinrin-yoku in Japan, is een activiteit waarbij deelnemers zich onderdompelen in de natuur en alle zintuigen openstellen voor de omgeving. Het Noordlaarderbos, beheerd door Natuurmonumenten, biedt hiervoor de perfecte setting met zijn weelderige groen, kalmerende geluiden en verfrissende geuren.

Voor wie?

Deze activiteit is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Het is een leuke gelegenheid voor gezinnen, vrienden en individuen om samen te komen, te ontspannen en vooral ook te genieten van de natuurlijke schoonheid van het Noordlaarderbos.

Praktische informatie

Tijdens de activiteit zal er een route afgelegd worden van ongeveer 2-3 kilometer. Tijdens deze route zal er stilgestaan worden bij een aantal bijzondere plekken in het Noordlaarderbos. Met een paar korte oefeningen zal je het bos ervaren met al je zintuigen. De oefeningen zijn ook geschikt voor kinderen. Samen dompelen we ons onder in de gezonde kracht van het bos.

Aanmelden is verplicht en kan via de volgende link: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vijftig-bunder/agenda/bosbaden-in-het-noordlaarderbos-0#2023-12-30T13:30