Bouw appartementen Kerkstraat eindelijk van start

Door: Redactie

Het project had een zeer lange aanloop, maar er kan nu worden gebouwd aan de Kerkstraat in Haren.

Bouwbedrijf Kooi Appingedam gaat nog dit jaar met de bouw van appartementencomplex De Octaaf beginnen. Het gebouw bestaat straks uit zes appartementen, een penthouse en een bedrijfsruimte en wordt voorzien van een ondergrondse parkeergarage. Alle appartementen in De Octaaf zijn verkocht en afgelopen week tekenden de toekomstige bewoners de contractstukken. Bouwbedrijf Kooi Appingedam start eind februari met de sloopwerkzaamheden. Daarbij is volgens de ontwikkelaar voldoende aandacht voor de omgeving. “We hebben zin om aan de slag te gaan met de bouwwerkzaamheden op deze geweldige plek in Haren. De toekomstige bewoners hebben vanuit hun woning straks een prachtig uitzicht op de eeuwenoude dorpskerk en het centrum van Haren”, aldus Bouwbedrijf Kooi.

Met de sloop van het ‘huis met de kogel’ verdwijnt een markant pand uit Haren. Bekende vroegere gebruikers waren Garage Bleeker en Drukkerij Niemeijer.