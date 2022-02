Verbouw brandweerkazerne Haren officieel van start na aanloop van 32 jaar

Door: Redactie

Sietse Smit, teamleider Brandweerzorg bij de Veiligheidsregio Groningen was vandaag gastheer tijdens de officiële start van de verbouw van een oude loods tot een nieuwe brandweerkazerne in Haren. Hij memoreerde dat er al vanaf 1990 werd gesproken over een nieuwe kazerne. In die zin kun je zeggen: eindelijk is het zover. De nieuwe brandweerkazerne komt aan Felland in Haren, in het oude bedrijfspand van Bolt Wegenbouw. In november wordt de nieuwe accommodatie in gebruik genomen.

Buiten was er een leuke starthandeling bedacht, maar die viel enigszins in het water. Het bouwbord was afgedekt met een laagje witte verf en het was de bedoeling dat drie prominente Harense spuitgasten met een krachtige straal de verf zouden wegspoelen. Een originele manier om een bouwbord te onthullen, maar helaas had een schilder een voor dit doel verkeerde verfsoort gebruikt, die zich met geen mogelijkheid liet verwijderen met water. Na bijna tien minuten werd de poging gestaakt, maar dat was niet erg. Het publiek, onder wie burgemeester Koen Schuiling, kon er de humor wel van inzien. Enkelen keken met een schuin oog naar buurman Hans Joling Schilderwerken, maar die had met het schilderen van het bouwbord niets te maken.

De aanloop naar de nieuwe locatie voor de brandweer was inderdaad lang: 32 jaar. Maar de meest hectische fase was rond 2013 en 2014, toen in de gemeenteraad en op straat felle debatten plaatsvonden over de nieuwe locatie. Uiteindelijk viel de keuze op Felland.

Op de foto’s is te zien hoe mannen met vele jaren brandweergeschiedenis in Haren op hun naam, probeerden het bord schoon te spuiten: Henk van Hemmen en de oud-commandanten Reint Flanderijn en Arie Smedinga.



Twee oud-commandanten aan de slag…





De loods wordt verbouwd en uitgebreid en biedt straks plaats voor vrachtwagens, een boot en ruimte voor de manschappen om zich om te kleden en koffie te drinken.

Het bouwbord zonder verf.