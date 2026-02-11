Bouwen bij station op de lange baan

Door: Redactie

Het bouwen van appartementen nabij het stationsplein in Haren gaat voorlopig niet door. Dat is uitstel en geen afstel.

Bij navraag bij de gemeente Groningen blijkt dat de beoogd projectontwikkelaar en de gemeente het nog niet eens kunnen worden over het door de gemeente vereiste woonprogramma. Met andere woorden: de ontwikkelaar (Extenzo) kan de zaak niet winstgevend bouwen en neemt de grond niet af. Volgens woordvoerder Manon Hoiting is de overdracht van grond in het zicht van de haven alsnog afgeketst. Ze zegt: “We waren in het verleden dichtbij de overdracht van de grond, maar na een nadere analyse door de ontwikkelaar leek hun business case op basis van het geëiste woonprogramma en kwaliteit nog niet haalbaar.” Zij zegt verder dat de gesprekken met de ontwikkelaar nog voortduren in de hoop dat er alsnog overeenstemming wordt bereikt. Over het verloop daarvan kan en wil zij nog geen mededelingen doen.

Waar, wat en wie?

Voor de plaatsbepaling: het gaat hier om percelen grond die liggen tussen de woningen aan de Oude Middelhorst en de parkeerplaats bij het NS-station. Projectontwikkelaar Extenzo heeft haar ambities op haar website gezet. De tekst is: “Extenzo is een prestigieus nieuwbouw complex aan het ontwikkelen in het schitterende dorp Haren. Dit gebouw bestaat uit exclusieve, gasloze en duurzame appartementen, die ontworpen zijn met de meest verfijnde architectonische elementen. Elke woning is een ode aan luxe en elegantie, en is uitgerust met de meest recente technologieën en innovaties. De architectuur van het complex is gecharmeerd met royale lijnen en harmonieuze verhoudingen. Met de combinatie van luxe, moderne woningen en een uitstekende locatie naast het treinstation, biedt dit complex de perfecte balans tussen stadsleven en rustig wonen. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomstige bewoners zullen genieten van deze unieke combinatie van gemak en luxe.”

Bron: www.extenzogroningen.nl

Foto: Extenzo Groningen