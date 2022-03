Brand in flat boven Action (met update 21.05 uur)

Door: Redactie

In een flat boven de Action (exacte adres nog niet bekend) aan de Rijksstraatweg in Haren woedde een kleine brand. Brandweer, politie en ambulance zijn dinsdagavond rond 19.30 uur uitgerukt en één persoon wordt door ambulancepersoneel behandeld. De hulpdiensten hebben het gebouw vanaf de Kroonkampweg benaderd.

Naar het zich laat aanzien valt de schade mee.

Update dinsdag 21.05 uur: Haren de Krant heeft contact met een getuige, die in hetzelfde gebouw woont. Deze zegt dat in de woning een bejaarde man woont, die waarschijnlijk met een pan op het vuur problemen heeft veroorzaakt. De buren hebben dat opgemerkt en geprobeerd de deur van de woning te forceren, maar dat bleek niet meer nodig. Medewerkers van de Action hebben 112 gebeld. De brandweer stond aanvankelijk aan de voorzijde van de flat (Rijksstraatweg) en is door de behulpzame buurmannen naar de achterzijde geloodst. Het vuur is gedoofd en de woning wordt geventileerd, aldus de getuige. Het letsel van de bejaarde bewoner lijkt mee te vallen.

Foto’s: 112Groningen/ Haren de Krant