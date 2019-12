Brandweer rukt uit naar Onnen (met update)

Door: Redactie

Op eerste kerstdag, rond 21.25 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Korte Landweg in Onnen.

Toen de brandweer rond 21.40 uur met zwaailichten en sirenes arriveerde was er rookontwikkeling in het dak. Wat er precies gaande is (schoorsteenbrand of brand in het dak) is nog niet duidelijk. De brandweer is in actie.

Update: 22.10 uur

Het gaat om een echte brand. De brandweer is aan het blussen. De onderste foto (J. Lameris) laat dit zien. Omstanders gissen naar de oorzaak, maar daarover is nog niets met zekerheid te zeggen.

Foto’s: Jeroen van der Ploeg, 112 Groningen/Haren de Krant