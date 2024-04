Door: Redactie

Woensdagmiddag moest de brandweer een boot meenemen naar een melding. Op het eilandje in het Paterswoldsemeer was een kleine brand ontstaan, waardoor rook te zien was.

De brandweer is met een boot naar het eiland gevaren en heeft de (natuur)brand daar geblust.

Foto’s Sander Bolhuis, 112 Groningen/Haren de Krant