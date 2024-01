Brandweer gebeld uit protest tegen de gemeente

Door: Redactie

Jaren geleden, in 1967, zou de gemeente Haren een sloot langs de Kerklaan hebben gedempt ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen. Dat leidde er op 1 januari 2024 toe, dat een bewoner van de Prof. Schoutenlaan de brandweer optrommelde om water uit de kelder te pompen.

De brandweer werd nieuwjaarsdag opgeroepen wegens wateroverlast in de woning, maar ter plaatse bleek het te gaan om een klein laagje water in de garage en in de kruipruimte. Het was te weinig om er een pomp op te zetten.

De bewoners verklaarden hun melding met het feit dat de gemeente destijds die sloot had gedempt en dat daar nu de gevolgen van merkbaar zijn. Zij vonden dat de gemeente dan nu ook maar hun probleem moest oplossen.

Aan manschappen was op deze vrije dag geen gebrek.

Foto: 112 Groningen/ Haren de Krant