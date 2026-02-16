Brandweerman zwaait af: “De sloffen staan altijd paraat”

Door: Redactie

Pieper aan, auto met de neus in rijrichting geparkeerd en de sloffen bij de achterdeur: dan hebben we het over Johan Klootsema uit Haren die in december na 38 jaar afzwaait bij de vrijwillige brandweer.

Punt

“Ik denk dat ik wel richting 1800 uitrukken ga”, zegt hij. “Dat kan ik zo’n beetje uitrekenen. Ik ben in december 1988 bij de brandweer gekomen. Ik heb veel dingen zien veranderen, zowel procedures als technieken. De brandweerauto van nu is niet meer te vergelijken met toen. Natuurlijk gaat het nog steeds om het blussen van branden en het redden van mensen, maar de manier waarop dat nu gebeurt is anders dan toen. Ik merk dat ik meer moeite krijg met het bijhouden van alle kennis en als ik de ademlucht moet ‘omhangen’ voel ik het wel in mijn rug. Dus, voordat ik de conditiekeuring niet meer doorkom, wil ik er zelf een punt achter zetten.”

Lees het gehele interview in Haren de Krant die van 17-24 februari wordt verspreid in Haren en omstreken. Zelf een exemplaar halen?

Dat kan bij Boomker (Raadhuisplein), BLOOM (De Brinken) , Total (Rijksstraatweg) en Zorgboerderij De Mikkelhorst (Klaverlaan 37).



Parate sloffen…