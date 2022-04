Breng rust in het hoofd van onze kinderen

Door: Redactie

Mindfulness voor kinderen? “Ja, kinderen kunnen veel baat hebben bij mindfulness”, zegt Natascha Kraaijenvanger uit Haren. Ze brengt kinderen in contact met deze vorm van ‘aandachtstraining’, omdat het kinderhoofd zo vol zit.

Relativeren

Het is voor volwassenen al een hele kunst om de knop van gedachten ‘uit’ te zetten. Voor kinderen is het nóg lastiger, want zij missen de vaardigheid om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Ze kunnen als het ware verdrinken in de waan van de dag en relativeren is lastig. Daardoor ‘piekeren en malen’ ze en dat heeft weer een negatief effect op bijvoorbeeld de nachtrust en het welbevinden overdag. Dit is, vrij vertaald, de visie van Natascha Kraaijenvanger uit Haren. Werkzaam in Het Behouden Huys, maar daarnaast actief met haar praktijk Innerflow. Tekst gaat verder onder de foto.



Bodyscan

Het woord ‘mindfulness’ is voor kinderen te abstract, daarom noemt Natascha het liever ‘aandachtstraining’. In haar sessies traint ze kinderen aan de hand van thema’s, zoals: observeren, uit je hoofd en in je lijf, vertrouwen en loslaten. Ze leert ademtechnieken. Ze praat met de kinderen vooral over alledaagse gebeurtenissen en doet aan de hand daarvan meditatieoefeningen. “We doen bijvoorbeeld een ‘bodyscan’, waarin ze aandachtig hun lijf van top tot teen doornemen. Ze worden zich bewust van hun lichaam en leren hun gedachten en gevoelens kennen en herkennen. Piekeren wordt hierdoor duidelijk minder en het zelfvertrouwen neemt toe.”

Agenda

Volgens Natascha worden kinderen zich door mindfulness bewuster van hun lichaam, ademhaling, gedachten en gevoelens. “Belangrijk is dat ze ontdekken dat ze niet de enige zijn die zo druk zijn in hun hoofd. En dat veel vervelende gevoelens ook weer voorbij zullen gaan. Ik leer ze trucjes om met gedachten om te gaan en om de gebeurtenissen van de dag makkelijker los te laten.” Haar doelgroepen zijn kinderen van groep 7 tot en met de brugklas. Die hebben volgens haar een volle agenda en komen voor veel keuzes te staan, waarbij mindfulness helpt met ontwarren.

Helikopter

De interviewer probeert het verhaal in een beeldspraak te vangen: als agenten in de stad achter een overvaller aanzitten, wordt vaak een helikopter de lucht ingestuurd. Die gaat letterlijk boven de situatie hangen en heeft overzicht, zodat de mensen op de grond de hectische situatie beter begrijpen. De helikopter symboliseert de mindfulness. Natascha Kraaijenvanger hoort het aan en zegt: “Eigenlijk een mooie beeldspraak die de kern van het verhaal goed neerzet.” Een complete cursus kost € 220,-. Meer informatie en data van trainingen: www.innerflow.nu

