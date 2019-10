Brinkkoor zoekt zangers en zangeressen

Nieuws:

Het Brinkkoor is een koor dat één keer per 14 dagen repeteert. We zingen klassieke – en volksliederen. Rond de kerst zingen we graag Christmas carols. We zingen onder leiding van een jonge enthousiaste dirigent. Zij is recent afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium.

Op dit moment telt het koor ongeveer 15 leden. Het koor bestaat uit sopranen, alten, bassen en tenoren. De mensen die in het koor zingen zijn tussen 50-75 jaar. Een geschoolde stem is geen vereiste. De nadruk ligt op het met plezier samen zingen.

We repeteren eens in de veertien dagen op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur (inclusief een koffie pauze) in de pastorie van de Nicolaaskerk aan de Irenelaan in Haren. Tijdens vakanties worden er geen repetities gehouden.

Heb je zin om mee te zingen of wil je een keer mee doen om te ervaren of zingen iets voor je is, neem dan contact op met Mathieu de Greef (06-41184532).