Bruggen bouwen in beeld

Door: Redactie

Kinderen zijn niet altijd voorbestemd voor een gemakkelijke levensweg. Als je wordt geboren met een mentale of lichamelijke aandoening moet je hindernissen overwinnen. Als je gezond wordt geboren gaat alles zoveel gemakkelijker. Met die boodschap heeft docente Yvonne Lagro van de Peter Petersenschool (PPS) haar leerlingen enthousiast gemaakt voor een bezoek aan Ons Fundament in Haren, waar jongeren wonen met een beperking.

In januari ging een groep kinderen van de PPS op bezoek in Ons Fundament. Ze waren zich bewust van de verschillen, maar ook sterk gemotiveerd om te kijken naar de overeenkomsten. Daardoor waren de contacten met bewoners warm en werden er bruggen gebouwd tijdens het bakken van cupcakes en het spelen van spelletjes. “Ik leer hiervan”, zegt een van de kinderen. “Niet iedereen is gelijk. Vroeger lachte ik weleens om iemand die anders was, maar ik weet nu dat dit niet goed is.” Yvonne Lagro, wier zusje in Ons Fundament woont, is er veel aan gelegen dat kinderen kunnen omgaan met verschillen in kansen. “Ik weet niet anders, omdat mijn zusje het Syndroom van Down heeft. Maar voor veel kinderen is het onbekend terrein. Daarom heb ik deze lessen georganiseerd.”

Het was een mooi schouwspel: kinderen van de school die zich aanpasten en zorgzaam aan de slag gingen met het bakken van de cupcakes. Samen. Het was voor hen een lesje ‘respect’, maar voor de hele samenleving is het een voorbeeld. Want ook in het woord samenleving ligt het accent op: samen.

Onlangs is het gebouw van Ons Fundament aan het Tussenziel aangekocht door woningcoöperatie Woonborg.