Burgemeester Koen Schuiling kwam sfeer proeven van Wijnloop Haren

Door: Redactie

Na het gedoe, inclusief discussies in de raadszaal, rond het verlenen van een vergunning voor het evenement Wijnloop Haren, kwam burgemeester Koen Schuiling (tweede van rechts) vanavond persoonlijk polshoogte nemen in het dorp.

De Wijnloop is een wandelroute langs deelnemende winkels, waar telkens een bepaalde wijnsoort wordt geschonken. Het is een vorm van alcohol schenken, waartegen bij de gemeente bezwaar bestond. Toen het evenement (twee keer per jaar) dreigde te sneuvelen leidde dat tot felle reacties in Haren. De gemeente ging overstag en verleende alsnog een vergunning, maar de burgemeester vond het tijd om eens met eigen ogen te zien of dit evenement stijl had of toch een soort vermomd drankgelag was.

Volgens centrummanager Daphne de Haan (rechts op de foto), die niet wist dat Schuiling zou langskomen, toonde de burgemeester zich ‘positief verrast’, maar ze wil hem verder geen woorden in de mond leggen. Ze hoopt dat haar indruk juist is en dat de burgemeester in het stadhuis positief verslag zal uitbrengen.

De twee heren links op de foto zijn vertegenwoordigers van de landelijke organisatie De Wijnloop.