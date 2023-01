Burgercomité Haren vraagt woensdag de rechter om een uitspraak inzake dossier Diftar Haren

Door: Redactie

Het Burgercomité Haren heeft zich altijd fel verzet tegen de handelswijze van de Gemeente Groningen toen deze in 2019 het afval-ophaalsysteem Diftar in Haren stopte. Nu wordt het afval niet meer gewogen en valt er dus voor mensen met weinig afval financieel weinig eer te behalen. Sterker, volgens het Burgercomité zijn deze milieubewuste mensen nu duurder uit, omdat zij een vastrecht betalen voor het ophalen van hun afval.

Het Burgercomité vindt dat de Gemeente haar woord niet heeft gehouden, want in de bestuursovereenkomst in aanloop naar de fusie Haren-Groningen werd gesteld dat Haren Diftar zou behouden. Op woensdag 18 januari om 11.00 uur behandelt de rechtbank in Groningen de vraag of de gemeente Groningen rechtmatig heeft gehandeld door geen uitvoering te geven aan de afspraak over Diftar in die bestuursovereenkomst.

Volgens het Burgercomité hield die afspraak in:

1. de nieuwe gemeente Groningen behoudt Diftar in de op te heffen gemeente Haren;

2. over de gevolgen voor eenheid van woonlasten/tarieven en beleidsharmonisatie wordt in de periode tot aan de

herindelingsdatum onderzoek gedaan op grond waarvan kan worden besloten over al dan niet invoeren van Diftar in de

gehele nieuwe gemeente.

In een nieuwsbrief heeft Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité mensen opgeroepen om massaal naar de rechtszitting te komen, om hiermee hun onvrede met de gang van zaken te doen blijken.