Burgerinitiatief Elektrische Auto Haren: infoavond 27 juni

Door: Redactie

Je ziet steeds meer elektrische auto’s in Haren. Niet iedereen kan de aanschaf van een eigen elektrische auto betalen, maar ze zijn veel minder vervuilend in gebruik dan een conventionele auto op fossiele brandstoffen. De productie van een elektrische auto is wel belastend voor het milieu, iets dat je kunt beperken als je de auto deelt, aldus de visie van het Burgerinitiatief Elektrische Auto Haren (BEAH).

Om deze redenen stapten al 15 huishoudens in Haren over op een andere manier van autorijden: samen gebruiken ze drie elektrische auto’s die op het erf staan van drie van hen. Uit hun ervaringen blijkt hoe gemakkelijk én voordelig dat kan zijn. Het concept van een elektrische deelauto biedt niet alleen financiële voordelen, maar draagt ook bij aan duurzaamheid en sociale cohesie, zo ondervinden de gebruikers. Een veelbelovend concept dus waarvan veel meer mensen kunnen profiteren. Daarom organiseerden Matthias Heinemann, Eli Dijkers en Aly Jellema uit deze groep op 27 mei een brainstormavond voor stakeholders. Met ondernemende en groene idealisten de wijk uit Dilgt-Hemmen-Essen, vanuit Dorpsraad, Duurzaam Haren, Energiek Maarwold, vanuit de gemeente Groningen, GroenLinks en Ondernemend Haren bedachten ze plannen om dit veelbelovende project uit te breiden voor burgers en ondernemers.

Informatieavond 27 juni

Voor geïnteresseerden die op zoek zijn naar een duurzaam en betaalbaar alternatief voor hun huidige auto is er binnenkort een informatieavond over het concept van de Elektrische Deelauto. Tijdens deze avond ontvangt u informatie, kunt u een financiële vergelijking maken, een van de deelauto’s zien en kunt u vragen stellen aan de huidige gebruikers.

De informatieavond vindt plaats op donderdagavond 27 juni in het Clockhuys van 20.00 tot 21.00 uur. Opgave graag (i.v.m. koffie en thee), maar niet verplicht bij a.e.jellema@gmail.com. Belangrijk om te vermelden dat de organisatoren geen enkel commercieel belang hebben en puur door idealisme worden gedreven.

Kijk voor informatie: https://www.duurzaamharen.nl/nieuws-van-het-burgerinitiatief-elektrische-auto-haren/