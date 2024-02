Cabaretière Janneke Jager – Hoe ouderenzorg in Haren kan inspireren tot theater

Door: Redactie

Als het doek opgaat en de muziek begint is cabaretière Janneke Jager (bijna) volmaakt gelukkig. Theatervoorstellingen maken is voor haar zoiets als ademhalen. Ze speelt op 9 maart de laatste voorstelling van haar tour Fantoomgeluk in Roden. Een avond op het snijvlak van humor, filosofie, poëzie, muziek en conference. Naast theatermaken doet Janneke communicatiewerk in de ouderenzorg in Haren. Die twee uitersten hebben meer met elkaar te maken dan je zou denken.

Cassettebandjes

In haar voorstelling Fantoomgeluk reist ze terug in de tijd met oude cassettebandjes die ze op zolder heeft gevonden. Het brengt haar tot overpeinzingen over haar leven en het leven in het algemeen. Denkend aan de keuzes die ze maakte dringt zich telkens de vraag op: ‘Wat als…?’ Wat zou er zijn gebeurd als zij andere keuzes had gemaakt.In dit labyrint van gedachten, herinneringen en filosofieën brengt ze op een unieke wijze recente wereldgeschiedenis, haar persoonlijke leven en popmuziekfeitjes uit de jaren ’80 bij elkaar.

Keihard

Niet alleen in Fantoomgeluk, maar ook in haar eerdere voorstellingen, is Janneke geïnspireerd door levensgebeurtenissen. Zo beschreef ze in haar vorige show hoe de ziekte van Alzheimer haar vader in zijn greep kreeg. Een gebeurtenis die haar uiteindelijk bij ZINN Ouderenzorg op de communicatieafdeling bracht. “Toen mijn vader zo’n 6 jaar geleden bij ZINN kwam wonen, was hij nog redelijk ‘goed’”, zegt Janneke. “Maar ik zag hem stap voor stap achteruit gaan, net zolang totdat hij een schim van zichzelf was. Daardoor kwam er veel ongemak in ons contact. Het was pijnlijk en juist op die momenten wil de artiest in mij de situatie uitvergroten. Dan zoek ik naar manieren om dit te verwerken. Hij was mijn vader eigenlijk niet meer en de gedachte kwam op dat het voor ons allemaal misschien beter zou zijn…als hij dood was.” Ze schreef er het lied ‘Was je maar dood’ over (te beluisteren op Spotify). “Ik begrijp dat mensen hier in eerste instantie van kunnen schrikken: dat zég je toch niet? Maar als vervolgens na afloop van een optreden mensen me in tranen bedanken dat ik dit verwoord heb, weet ik: dat is mijn taak als artiest, theatermaker. Het onbespreekbare bespreekbaar te maken.” Niet dat haar voorstellingen alleen maar zware kost zijn: “Er wordt ook veel gelachen hoor”, voegt ze eraan toe.

Haar werk

Over haar baan op de communicatieafdeling van ZINN. “Dit is de plek waar ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat je naaste ergens met liefdevolle zorg en aandacht die laatste levensfase beleeft. Ik zal niet ontkennen dat ik het liefst fulltime artieste zou zijn, maar je moet realistisch zijn: dat is maar weinigen gegund. Deze baan zou zomaar een bron kunnen zijn voor nieuw materiaal. Want uiteindelijk haal ik inspiratie uit alles. Het gaat in mijn hoofd altijd maar door. Daarom ben ik nu ook al bezig met een kerstvoorstelling in december en een nieuwe voorstelling voor 2025. Want uiteindelijk is het leven gewoon puur theater.”

Zie: Fantoomgeluk, 9 maart in Winsingerhof Roden. Tickets via www.theaterroden.nl

Janneke Jager

Publieksprijs van het Utrechts Cabaret Festival (2013). Kwartfinale (2015) van het Leids Cabaret Festival. In 2018 ontroerde ze menig Noorderling met haar ode ‘Groningen’, waarvoor Duncan Laurence de muziek schreef. Over Fantoomgeluk schreef Jacques d’Ancona: “Puur en persoonlijk. Een onuitwisbare personality”.



foto door Jaap Reedijk