Café De Pub moest terras opruimen tijdens 4Mijl

Door: Redactie

De Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen stelt vragen aan het College van B en W over een incident met een Harense horecaondernemer. Café De Pub had conform oude afspraken met de Gemeente Haren op de dag van de 4 Mijl (13 oktober) een terras geplaatst op het trottoir. Handhavers van de gemeente Groningen hebben hem kort voor aanvang van de wedstrijd gesommeerd het terras te verwijderen, omdat hij geen vergunning kon tonen.

Meinard Wolters van de Stadspartij: “Begin dit jaar tijdens een aparte bijeenkomst voor ondernemers is door de gemeente Groningen aangegeven dat er voor ondernemers uit Haren niets zou veranderen tot er nieuwe afspraken worden gemaakt, die door de gemeenteraad worden bekrachtigd. In de oude gemeente Haren was de afspraak dat horeca ondernemers extra activiteiten op de openbare weg mochten uitvoeren. Het was niet nodig om per evenement een aparte vergunning aan te vragen. Betrokken ondernemer is voor 13 oktober NIET geïnformeerd door de gemeente Groningen dat er wijzigingen zijn vastgesteld door de gemeenteraad waardoor hij voor zijn activiteiten een vergunning had moeten aanvragen. Was die informatie er wel geweest dat had de betrokken ondernemer een vergunning voor zijn activiteiten aangevraagd.”

De Stadspartij maakt zich boos om meerdere aderlatingen in Haren na de fusie. Men stelt ook vragen over het verdwijnen van een speelplaats in de Leo Polakweg en over het verdwijnen van de activiteiten van de stichting Leerorkest in CBS de Borg wegens het staken van subsidie.

De foto toont een eerdere editie van de 4 Mijl in de Kerkstraat met het overdekte terras van De Pub.