Camperstalling Transferium Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Ook nu de zomer voorbij is staan er nog rond de twintig campers op het Transferium van Haren.

Op het transferium wordt over het algemeen niet overnacht in de campers. Nee, deze gratis parkeervoorziening lijkt voor camperbezitters een goedkoop alternatief voor een kostbare winterstalling. Geef ze eens ongelijk. In de winterstalling betaalt men per strekkende meter tussen 65-90 euro per jaar en bij een camper van 7 meter kom je al boven de 500,- euro uit. Het stallen van je camper op het transferium is gratis en (althans voor mensen uit de regio Haren) lekker dichtbij. En het is gewoon legaal, hoewel het transferium natuurlijk is aangelegd met een ander doel, namelijk het parkeren voor een bezoek aan de stad met Openbaar Vervoer. Nadeel van deze optie is dat je kostbare camper onbeheerd staat en bovendien in regen en wind buiten staat.

Het transferium is over het algemeen niet 100% bezet, maar bij drukte zou het de parkeerders voor wie het terrein is bedoeld kunnen irriteren als ze geen plaats vinden.