CBS de Borg steunt Oekraïne met geld en onderwijs in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Kinderen van Basisschool CBS De Borg in Haren haalden onlangs €5072,04 op voor Oekraïne. Daarnaast vangt CBS De Borg samen met OBS Brinkschool Oekraïense vluchtelingen in Haren op.

Alle kinderen van CBS De Borg hebben ieder een zakje meegekregen om te vullen met geld. Dit geld gaat naar de vluchtelingen in Oekraïne. Er is €5072,04 opgehaald voor de vluchtelingen.

Naast de financiële opbrengst gaat CBS De Borg vanaf maandag 19 april vluchtelingen onderwijs geven. Het onderwijs zal worden gegeven in de Ontmoetingskerk in Groningen. De eerste drie weken zijn gericht op veiligheid en structuur. Daarna wordt een onderwijsplan gemaakt. Er wordt eerst gestart met twee taalklassen.

In de groepen wordt lesgegeven in Nederlands (hoofdtaal). Kinderen volgen de lessen passend bij het jaarklassensysteem van het Nederlandse onderwijssysteem. Er wordt met name gericht op het leren van de Nederlandse Taal, Rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling.

De groepen die leskrijgen in de Ontmoetingskerk zullen les krijgen van bevoegde mensen en vrijwilligers.

Een andere Harense school die kinderen uit Oekraïne onderwijs geeft is OBS Brinkschool.