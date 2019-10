CDA en CU willen vrijwilligers gratis laten parkeren

Door: Redactie

CDA en ChristenUnie willen maatschappelijke parkeervergunning voor vrijwilligers.

Het CDA en de ChristenUnie willen dat de gemeente Groningen onderzoekt of vrijwilligers een maatschappelijke parkeervergunning kunnen ontvangen. Een maatschappelijke parkeervergunning is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers van algemeen nut beogende instellingen (zoals kerken en welzijnsinstellingen) die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden moeten parkeren.

De partijen ontvangen signalen dat er in Groningen behoefte is aan zo’n parkeervergunning. Een deel van de vrijwilligers is op leeftijd en heeft hierdoor een auto nodig om zich te kunnen verplaatsen. Hierdoor maken zij parkeerkosten voor het werk dat ze doen. Deze kosten kunnen na verloop van tijd flink oplopen. In andere gevallen vergoeden organisaties de parkeerkosten, vaak met geld dat eigenlijk voor onderhoud gereserveerd is.

CDA raadslid René Bolle: “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze gemeente. Wij vinden het dan ook belangrijk dat je als gemeente achter deze mensen gaat staan. Hoge parkeerkosten kunnen het werk van bijvoorbeeld mantelzorgers belemmeren. Door een maatschappelijke parkeervergunning aan deze mensen te verlenen, zorg je voor een oplossing van dit probleem”.

ChristenUnie raadslid Tessa Moorlag voegt daaraan toe: “We moeten niet vergeten dat de gemeente financieel in erg zwaar weer zit. Toch onderzoeken we graag met het college wat we voor onze vrijwilligers kunnen doen. Zonder vrijwilligers kunnen veel organisaties hun werk niet goed uitvoeren, laten we ze daarom tegemoetkomen.”