CDA Groningen houdt spreekuur in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op donderdag 21 maart houdt de gemeenteraadsfractie van het CDA Groningen spreekuur in Haren. Vanaf 19:00 gaan de deuren van Ons Centrum, aan de Kerkstraat 2b, open voor alle bewoners en omwonenden van Haren.

“Wij nodigen alle Harenaren van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en met ons te sparren over wat in deze omgeving en breder in onze gemeente leeft. Iedereen die een vraag, kritiek of wensen heeft of gewoon kennis wil maken is meer dan welkom” aldus fractievoorzitter Jalt de Haan.

Tijdens het spreekuur kunnen alle onderwerpen die door bewoners op tafel worden gelegd, ter sprake komen. Dit is de eerste uit een nieuwe reeks wijkgesprekken die de Groningse CDA fractie organiseert. Vanzelfsprekend zijn toegang, koffie en thee gratis.