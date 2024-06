CDA wil ervaringen horen over betaald parkeren in gemeente Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Het CDA Groningen presenteert vandaag een meldpunt betaald parkeren. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen hier hun ervaringen met betaald parkeren in de gemeente delen. “Met dit meldpunt willen wij aan het gemeentebestuur duidelijk maken wat de impact van het gevoerde beleid is op het dagelijkse leven van Groningers”, laat het CDA weten via de website www.meldpuntbetaaldparkeren.nl

“Wij vragen al jaren aandacht voor de problemen die worden veroorzaakt door betaald parkeren”, stelt CDA-raadslid Etkin Armut. Al verschillende keren agendeerde zij problemen van inwoners die zich lieten horen. “Van ouderen die geen bezoek kunnen ontvangen tot belachelijke tarieven moeten betalen omdat de gemeente een vergunning weigert af te geven.” Volgens de CDA-fractie wordt betaald parkeren uitgebreid in wijken waar geen parkeerproblemen zijn. De wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn worden als voorbeelden genoemd. Daar hebben buurtbewoners zich tevergeefs stevig tegen de invoering van betaald parkeren verzet.

“Niet alleen bewoners moeten dealen met de ongemakken die betaald parkeren met zich meebrengen, ook ondernemers zijn de dupe.” Armut wijst op de hoge vergunningskosten die ondernemers moeten betalen voor elke volgende auto. Ruim 500 euro in de gemeente Groningen. “Niet op te hoesten voor een bakker, slager, bloemist of kapper. Zeker naast alle andere gemeentelijke lasten die zij al hebben. Het is funest voor de leefbaarheid van onze wijken.”

De fractie van het CDA wil inwoners en ondernemers de kans geven van zich te laten horen en hun ervaringen te delen. “Ik kan elke week wel bij het vragenuur zitten om de problemen aan te kaarten. Hopelijk heeft het meer impact als coalitiepartijen het van de inwoners zelf horen”, besluit Armut. “Ik roep iedereen op om zijn of haar ervaringen met betaald parkeren te delen via de website.”