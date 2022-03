CDA wil ‘Harense’ sporttarieven in Groningen

Door: Redactie

Opmerkelijk verkiezingsnieuws: het CDA in Groningen wil dat de sporttarieven in Groningen omlaag worden bijgesteld tot het niveau van de voormalige gemeente Haren. De partij zegt in een persbericht: “Het CDA Groningen wil de sporttarieven in de gemeente Groningen zo snel mogelijk verlagen naar het niveau in Haren voor de herindeling met Groningen en Ten Boer. In de afgelopen jaren heeft het coronavirus aangetoond dat onze weerbaarheid en fysieke gezondheid opgekrikt moeten worden. De Harense CDA kandidaat Sander Kooi breekt een lans voor vergaande investeringen in een sportief en gezond Groningen voor de volgende generaties.”

Men noemt nu de Harense tarieven, die veel lager waren dan de Groningse, als richtlijn. De herindeling heeft met name de sporters in Haren op hogere kosten gejaagd, omdat de Groningse hoger lagen en liggen. Destijds verdedigde wethouder Inge Jongman (CU) dit door te stellen dat de Groningse normen voor b.v. onderhoud nu eenmaal op een hoger niveau liggen dan de Harense. Met andere woorden: sportverenigingen krijgen wél waar voor hun geld. Groningen is niet ’te duur’ en haar tarieven lopen in de pas met de benchmarks van andere grote gemeenten.

In het verkiezingsprogramma van het CDA Groningen wordt naast het verlagen van de sporttarieven ook geld uitgetrokken om de gemeentelijke sportbegroting fors te verhogen zodat achterstallig onderhoud bij sportverenigingen kan worden ingelopen en meer ruimte ontstaat voor nieuwe velden, accommodaties en innovatie.

“We moeten radicaal anders gaan kijken naar sport. Niet als iets voor erbij, maar als een kernonderdeel van ons beleid richting een gezonde en verbonden gemeente. In deze tijd waarin zorgkosten oplopen en overgewicht groeien moeten we zorgen dat sport en beweging voor onze volgende generatie net zo vanzelfsprekend wordt als het onderwijs” besluit Sander Kooi, zevende op de kkieslijst van het CDA.