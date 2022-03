CDA wil woningbouw op perceel van De Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

De creatieve broedplaats De Biotoop aan de Kerklaan in Haren moet wijken voor woningen. Dat zegt het CDA in de gemeenteraad van Groningen. De woningnood weegt wat deze partij op tegen het belang van de creatieve broedplaats. De Hortus moet beslist niet worden bebouwd, vindt de partij.

De partij vindt dat woningbouw de komende jaren mogelijk wordt, nu de gemeente de 24 hectare Biotoop en Hortus heeft aangekocht.

Het CDA ziet de waarde van het huidige gebruik ook, maar lijsttrekker Jalt de Haan ziet kansen voor meer. “De woningnood in Groningen is groot en er is behoefte aan goede, groene plekken om te wonen, de Biotoop is een ruime plek waar dat volgens ons uitstekend zou kunnen. Over de Hortus is het CDA duidelijk, deze blijft behouden en hier worden geen woningen gebouwd. ”

Volgens het CDA is er naast de forse aankoopprijs ook nog sprake van achterstallig en toekomstig onderhoud van het terrein. Daar heeft de gemeente nog geen dekking voor gevonden. “Door woningen te bouwen komen deze kosten niet alleen ten laste van onze inwoners en kun je ervoor zorgen dat er een mooie mix ontstaat tussen de huidige bewoners en de vele mensen in onze gemeente die op zoek zijn naar een betaalbare woning op een mooie groene plek.”

Het lijkt erop dat het CDA zo kort voor de verkiezingen geen misverstand wil laten bestaan over haar visie op deze locatie.