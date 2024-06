Centrum Haren: ongemakjes en hindernissen in beeld

Door: Redactie

Het winkelhart van Haren wordt gewaardeerd, maar er zijn ook minpuntjes. Onlangs struikelde een oudere dame over een rooster, dat in het centrum van Haren rondom een boom was aangebracht. Ze moest met de ambulance mee. Alle bomen in het dorp staan in zo’n rooster. Door verzakking kan het wat schuin komen te liggen en dan ontstaat een opstaande rand van enkele centimeters. Genoeg om lelijk over te struikelen als je even niet goed oplet.

Een winkelier vroeg aandacht voor de valpartij, die voor zijn winkel plaatsvond. Hij zegt dat de roosters gecontroleerd (of verwijderd) zouden kunnen worden om nieuwe valpartijen te vermijden. Centrummanager Daphne de Haan greep zijn melding aan om navraag te doen bij andere ondernemers en dat leverde een lijstje op met ongemakjes en hindernissen (aangevuld met punten die aan de redactie werden gemeld):

1.De grijze stenen banden die her en der in het wegdek liggen kunnen bij nat weer glad zijn. Daar zouden al fietsers zijn uitgegleden. Vooral hoek Meerweg.

2.De genoemde roosters worden genoemd. Bij de meeste valt het wel mee, maar ter hoogte van Blokker gaat het om een behoorlijke richel.

3.Verkeer dat te snel door het centrum rijdt, vooral auto’s en scooters (met veel lawaai, soms op hun achterwiel rijdend).

4.Omhoog liggende klinkers hier en daar.

5.Fietsers die in voetgangersgebied wandelaars (bijna) aanrijden.

6.Onveilige oversteek op de ‘zebra’s’ omdat verkeer niet stopt.

7.Deelscooters die soms erg breed en onhandig geparkeerd staan waardoor voetgangers er niet goed langs kunnen.

8.Auto’s die op de Rijksstraatweg ‘wild’ parkeren en voor een onoverzichtelijke situatie zorgen.

De Centrummanager gaat dit met de gemeente bespreekbaar maken. Heeft u nog meer suggesties? Zet ze in een reactie onder dit bericht.