Centrummanager zoekt ondernemers voor centrum Haren en wil ze begeleiden

Door: Redactie

Ondernemend Haren en haar adviseur Mischa de Gier zoeken contact met mensen die ondernemer in het centrum van Haren willen worden. De leeftijd is niet belangrijk, de innerlijke drive is dat wél. “Er zijn grote winkelbedrijven die zich in Haren willen vestigen, zodra zich een enthousiaste franchisenemer meldt”, zegt Daphne de Haan, centrummanager van Haren.

Dat er enkele winkels in Haren leeg staan is niet zo zorgwekkend, zegt Daphne. “Maar het is jammer dat we enkele winkels weer snel zouden kunnen verhuren aan sterke winkelketens, maar dat die afwachtend zijn omdat ze geen geschikte ondernemers hebben om in Haren de kar te trekken. Toen ik dat hoorde dacht ik: nou ja zeg, daar moeten we wat aan doen.” De adviseur van Ondernemend Haren voor de winkelmarketing, Mischa de Gier, is het met haar eens. Hij wil graag helpen in de zoektocht naar (jonge) ondernemers.

Hoe werkt het?

Ondernemend Haren doet een oproep: wie in Haren onder de vlag van een sterk merk aan de slag wil, moet zich melden. “We zullen deze mensen begeleiden bij het maken van hun keuze, verwerven van een financiering en eventueel opleiding”, zegt Mischa de Gier. “Maar het belangrijkste is, dat we ondernemers in contact kunnen brengen met de winkelketens die Haren zien zitten.” Volgens Daphne de Haan is de gemeente enthousiast over deze aanpak. Wie interesse heeft in een oriënterend gesprek kan mailen aan info@ondernemendharen.nl.

Volgens de centrummanager liggen in Haren kansen voor de onderstaande branches.

Sportwinkel, kinderkleding, versconcepten, groentewinkel, damesschoenen hoog segment, textiel (low price), gezondheidswinkel (met o.a. homeopathie), knutselwinkel.