ChristenUnie: ‘maak alle bushaltes toegankelijk’

Nieuws:

Door: Redactie

De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie Groningen álle bushaltes in de provincie toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.

Vandaag bleek uit onderzoek dat zo’n veertig procent van de bushaltes in de provincie Groningen goed toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking en voor mensen met een visuele beperking. Nog eens veertig procent is helemaal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. De resterende twintig procent is niet toegankelijk voor één van beide groepen.

Vergeleken met andere provincies zijn in Groningen relatief veel bushaltes toegankelijk voor mensen met een beperking. Volgens de provinciale ChristenUnie laat dat zien dat het goed mogelijk is om haltes toegankelijk te maken. Fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek: “Maar het is niet genoeg dat twee van de vijf haltes voor iedereen toegankelijk zijn. Wat de ChristenUnie betreft moet dat vijf van de vijf haltes zijn.” De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het Groningse provinciebestuur weten wanneer álle bushaltes voor iedereen toegankelijk zijn. Geijtenbeek: “Het heet toch niet voor niets openbaar vervoer?”