ChristenUnie ziet zorg en wonen als Harens speerpunt voor gemeenteraadsverkiezingen

Door: Redactie

Inge Jongman, wethouder voor de CU, was vandaag als lijsttrekker op pad in Haren. Met twee partijgenoten, waaronder de beoogd fractievoorzitter Sten Wennink, was zij met een afvalgrijpertje bezig om zwerfvuil op het Anjerplein op te ruimen. Tussendoor wilde ze wel iets vertellen over de visie van de CU op Haren.

Het opruimen van zwerfvuil was natuurlijk maar een manier om op een soepele manier met Harenaars in contact te komen. De meeste passanten waren onderweg naar de winkels op het Anjerplein en leken de opruimers niet direct te herkennen als politici en zeker niet als de wethouder van de vijfde gemeente van Nederland. Maar gevraagd naar haar visie op Harense zaken was Inge Jongman graag bereid om te praten.

“Zorg is een groot thema en ook voor Haren, waar natuurlijk ook de vergrijzing gaande is. Dubbele vergrijzing, want we worden steeds ouder en dat vraagt in Haren om een visie op zorg en huisvesting.” Jongman zou in Haren graag zien dat de gemeente samen met woningcorporaties, zoals Woonborg, plannen maakt voor woonconcepten, die wel wat lijken op de bejaardenhuizen van vroeger. “Nu zouden we het ‘aanleunen’ noemen”, zegt ze. “Er moeten mogelijkheden komen voor mensen om veilig en beschut te wonen, met zorg in de buurt. Laat ik maar een naam noemen. Ken je het concept van de Leyhoeve in Groningen? Dat is ideaal, maar helaas moet je daar wel veel geld meenemen. Ik zou wensen dat zo’n concept in Haren mogelijk wordt voor mensen met een gemiddeld inkomen. Voor iedereen bereikbaar dus.”

Waar kan het?

Jongman en de CU denken met zo’n voorziening de doorstroming in Harense huizen te stimuleren. Veel ouderen blijven nu in te grote woningen wonen, omdat ze geen volgende stap kunnen maken. Als dat met het beschreven concept wél kan, zullen er woningen beschikbaar komen voor gezinnen. “Dat neemt niet weg dat er ook gewoon gebouwd zal moeten worden”, voegt Jongman eraan toe. En ook haar idee over ‘Leyhoeve light’ (deze term komt niet van haar maar van de redactie) zal vragen om bouwlocaties. Waar? Als de Hortus wordt genoemd vindt ze dat te kort door de bocht. Er zijn andere locaties te vinden, denkt ze.

Terwijl Inge Jongman en haar medewerkers verdergaan met het opschonen van het Anjerplein en even later vertrekken naar een volgende locatie, kunnen we in rust wat locaties bedenken waar het woonconcept voor ouderen denkbaar zou zijn. Aan de Emmalaan, waar Mango Mobility afbrandde. Of verderop, waar nu nog het Nesciohotel staat en waar overigens al wordt nagedacht over appartementen voor ouderen (met hotelservice erbij). Dan is er nog een kanshebber: de gemeentewerf waar nu nog gemeente en brandweer zijn gevestigd aan de Westersedrift. Of het Hendrik de Vries Plantsoen aan de Vondellaan.

De CU bezocht Haren in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Op de foto v.l.n.r. Edie Gunnink, Inge Jogman en Sten Wennink