Clara Marije wil ouders helpen die tobben met slaapproblemen van hun kind. Cursus begint 31 maart.

Nieuws:

Door: Redactie

Clara Marije uit Haren heeft een praktijk met een opvallende naam: Slaapmagie. Ze is gespecialiseerd in de begeleiding van ouders met kinderen die moeilijk slapen.

Ze heeft een achtergrond in de hulpverlening en zorg voor kinderen. Inmiddels is ze opleid om ouders te begeleiden. Ze helpt met het analyseren van de slaapproblemen en daarna met het verminderen van de problemen. Veel ouders slapen door de situatie zelf ook slecht of te weinig.

Binnenkort kunnen ouders van baby’s die zich geen raad meer weten een cursus in drie delen volgen bij Clara.

Ze zegt: “Ik heb een praktijk in Haren voor Slaap- en onrust begeleiding aan ouders en baby’s tot 2 jaar. Hier help ik ouders die een onrustige baby hebben, te maken hebben met veel huilen, onbegrepen gedrag en slaapproblemen. Op een manier die aansluit bij de behoeftes van hun kindje en niet voorbij gaat aan de situatie waarin ouders zich bevinden. Kortom; het belang van een kindje staat voorop maar de ouders komen direct op de 2e plaats. Ik begeleid de ouders en zij begeleiden hun kindje. Om tegemoet te komen aan de moeders die zich alleen voelen, die denken dat ze de enige zijn met een onrustig kindje en zoeken naar meer contact dan de afspraken op het consultatiebureau geef ik een cursus voor mama’s en baby’s van 6wkn – 6 mnd.

Drie keer samenkomen, in een kleine groep, waarbij ik extra info geef over onrustig gedrag, de invloed van de geboorte op een baby, slapen en wat er wel en juist niet werkt. Met veel ruimte en tijd voor het delen van ervaringen en het doen van je verhaal.”

Informatie: Cursus Na de geboorte, voor mama’s en baby’s van 6 wkn-6mnd

do 31 maart- 7 april- 14 april

Tijden: 10.00u-11.30u

Yogastudio Rivierenhof Groningen

€75,- alles is aanwezig om te verschonen, voeden etc.

Aanmelden via info@slaapmagie.nl