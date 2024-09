Clubhuis van Golfclub in Glimmen gerenoveerd

Nieuws:

Vrijdag 6 september 2024 opent Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, in samenwerking met stadsdichter Myron Hamming het gerenoveerde clubhuis van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club te Glimmen.

Historie

De Noord-Nederlandse Golf & Country Club is een moderne golfclub met bijna 1000 leden, waarvan 80 jeugdleden, 80 studentleden en 45 bedrijfsleden. In 1950 beginnen de eerste leden met golfen op het vliegveld in Eelde. In 1954 verhuist de vereniging naar het historische landgoed ‘De Poll’ in Glimmen, waar door de club een 9-holes golfbaan is aangelegd in een romantische landschapsarchitectuur met houtwallen, vijverpartijen en glooiende vergezichten, grenzend aan de meanderende Drentse Aa.

In 1984 wordt het landgoed uitgebreid naar een 18-holes golfbaan, die tot op de dag van vandaag bekend is om zijn natuur, goed onderhouden fairways en snelle greens. De club beschikt over moderne oefenfaciliteiten en een Golf Academy waar meerdere pro’s golflessen verzorgen voor jong en oud. Vanuit de Noord-Nederlandse Golf & Country Club doet een groot aantal teams mee aan de landelijke NGF-competitie.

Markante villa

De statige villa op het landgoed ‘De Poll’ is meer dan 100 jaar oud en doet al sinds jaar en dag dienst als clubhuis van de vereniging. Het clubhuis huisvest eveneens het restaurant ‘Sociëteit de Poll’.

In september 2023 is een grootschalige renovatie van het clubhuis van start gegaan. De belangrijkste aanleiding van de renovatie was het achterstallige onderhoud en de oplopende kosten daarvan, veiligheid, arbeidsomstandigheden en verduurzaming. Ruim acht maanden werden zowel de leden als de vaste werknemers van de vereniging en het restaurant ondergebracht in een tijdelijk clubhuis op het parkeerterrein.