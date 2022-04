Coa vertrekt uit Nesciohotel Haren, vanaf nu coördineert de gemeente

Door: Redactie

De Coa heeft sinds oktober 2020 asielzoekers met Covid opgevangen in het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren. Aan die opvang, die tussentijds twee keer is verlengd, is abrupt een einde gekomen. Op 4 maart werd duidelijk dat de Veiligheidsregio Groningen het hotel wilde inrichten als opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die opvang wordt morgen, vrijdag 1 april, overgedragen aan de Gemeente Groningen.

Hieronder een verslag over de afgelopen ruim zestien maanden door Joep Abbing, locatiebeheerder Nesciohotel namens de Coa. Naar wij hopen publiceren we hier morgen een stuk over de manier waarop de gemeente de situatie in het Nesciohotel gaat coördineren en begeleiden.

Afscheid uitwijklocatie asielzoekers Haren



Door Joep Abbing

Eind oktober 2020 heeft het COA in het voormalig Nesciohotel in Haren met vereende krachten een locatie ingericht voor de opvang van asielzoekers uit de drie noordelijke provincies, die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Samen met verschillende deskundigen, waaronder het GZA (huisartsenzorg voor asielzoekers) en de dienst Infectieziektebestrijding en het PCR-testteam van de GGD, hebben wij een proces ingericht dat het mogelijk maakte om op de locatie in Haren maximaal 100 bewoners tegelijk op te vangen.

Ruim 2500 mensen hebben er in de periode van 1 november 2020 tot 3 maart 2022 verbleven.

Om de isolatie-/quarantaineperiode zo goed mogelijk door te komen zorgden we voor lekker eten, en de bewoners konden boodschappen per what’s app bestellen, die wij voor ze ophaalden bij de supermarkt. Deze kosten hielden wij bij in via ons registratiesysteem. Maar ook met gesprekken en het aanbieden van aangepaste activiteiten begeleidden we de mensen zo goed mogelijk.

Natuurlijk was het niet voor iedereen even makkelijk om binnen te blijven. Zeker niet voor de jongere generatie. In samenwerking met buren, beveiliging en soms zelfs met de politie hebben we er alles aan gedaan om deze jongeren zoveel mogelijk in de hun aangewezen verblijfsruimtes te laten blijven.

Anderen kwamen juist tot rust bij ons. De kleine kamers en het verblijf alleen op een kamer deed hen goed.

De instroom van bewoners besmet met het coronavirus daalde in februari 2022. Op 3 maart is besloten om alle aanwezige bewoners over te plaatsen. 30 bewoners met corona gingen naar de andere uitwijklocatie van het COA in Nieuwe Pekela, 10 anderen konden in Ter Apel terecht. Vrijdag 4 maart zijn alle kamers schoon gemaakt en ‘s middags stonden de eerste Oekraïense gezinnen op de stoep. In opdracht van de gemeente Groningen zijn wij op die dag gestart met de noodopvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Een totaal andere manier van opvangen dan wij bij het COA gewend zijn. Met het hele team hebben wij de schouders eronder gezet en hebben wij systemen bedacht hoe wij mensen moeten registreren, ontdekken waar ze behoefte aan hebben en welke vragen er leven.

Nu duidelijk is dat 1 april (geen grap) de laatste dag is dat wij aanwezig zijn blijkt dat er heel veel nog geregeld moet worden. Wij dragen zoveel als mogelijk over aan de gemeente Groningen, zowel fysieke zaken als bedden, tafels, kasten, stoelen, etc., als de manier waarop wij ons werk doen en waarmee. Ook de contracten die wij met onze leveranciers hebben maken wij inzichtelijk en stimuleren alle betrokken partijen om met elkaar in zee te gaan, alles om de continuïteit van de opvang zoveel als mogelijk te garanderen.

Nu is de tijd van afscheid gekomen. Het leeuwendeel van de medewerkers, waarvan sommigen al vanaf het begin bij de locatie waren betrokken, gaat terug of door naar een andere COA-locatie. Sommige collega’s die in Haren voor het COA hebben gewerkt, hebben gesolliciteerd bij de gemeente om de noodopvang vorm te geven. Zo blijft zoveel mogelijk kennis en kunde behouden. Zelf ga ik per 4 april weer fulltime aan de slag als adjunct-locatiemanager op het azc in Hoogeveen.

Namens het management en alle medewerkers van de uitwijklocatie Q&I Haren wil ik iedereen hartelijk danken voor de samenwerking en de goede tijd die wij in Haren door hebben mogen brengen.